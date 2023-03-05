Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

Диетолог Зорина запретила есть помидоры людям с подагрой и язвой желудка. При всех своих достоинствах это всё-таки еда не для всех. Как и большинство овощей, томаты содержат много кислот и грубой клетчатки. Такое сочетание раздражает слизистую желудка, предупредила диетолог-нутрициолог Инна Зорина. Но даже тем, кому этот овощ не запрещён, стоит знать, что его лучше есть по часам.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Под запретом помидоры для пациентов с подагрой. Они могут спровоцировать приступы заболевания.

Совсем нельзя есть эти овощи в период обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и гастрита с повышенной кислотностью, иначе воспаление может усилиться. В остальное время людям с этими заболеваниями стоит их ограничить.

Не стоит есть помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни из-за сильного желчегонного эффекта этого овоща.

Впрочем, даже если вы не оказались в списке тех, для кого помидоры — враги, имейте в виду, что есть их килограммами не вариант. Врач посоветовала съедать не больше 300 г томатов в день.