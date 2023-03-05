Раскрыт алгоритм действий для желающих перестать заедать стресс

Алгоритм действий для желающих перестать заедать стресс расписала в беседе с «Мослентой» интегративный нутрициолог и кето-коуч, член «Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины» и член «Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью» Наталья Конюхова.

Фото: Мослента Мослента

По словам специалиста, во время сильных переживаний надпочечники вырабатывают гормоны стресс-адаптации: норадреналин, адреналин и кортизол. Последний регулирует уровень сахара в крови, при этом снижает чувствительность клеток к инсулину, влияет на поступление в клетку глюкозы и угнетает ее расщепление.

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При длительном повышении кортизола на фоне хронического стресса формируются гипергликемия (высокий уровень сахара в крови) и инсулинорезистентность (снижение чувствительности клеток к гормону поджелудочной железы). Если организм вырабатывает слишком много кортизола, подавляется чувствительность к нему клеток тела, снижается активность гормонов щитовидной железы, что влияет на обмен веществ. Стресс провоцирует переедание, при этом усиливается тяга к сладкому как к самому доступному источнику энергии для организма. В комбинации эти факторы могут привести к развитию ожирения, объяснила Конюхова.

Чтобы осознанно справиться со стрессом и помочь организму пережить психоэмоциональное напряжение без переедания, нужно включить в свой режим дня физическую активность.

«Важно восстановить контакт с организмом, в этом помогают физические упражнения. Спортивная нагрузка снижает тревожность, способствует активной выработке эндорфинов, нормализует уровень глюкозы в крови, снимает мышечное напряжение. Сходное действие оказывают медитации, активная релаксация, массажи, СПА процедуры, йога, танцы, растяжки, теплая ванна с солью», - объяснила Наталья Конюхова.

Кроме того, необходимо следить за соблюдением баланса работы и отдыха. Если он нарушается, парасимпатическая нервная система не успевает запустить процессы восстановления, что компенсируется сбоем в работе организма. Нормализовать сон и режим дня помогут ароматерапия, дыхательные и медитативные техники, хобби.

Скорректировать следует и режим питания. Некоторые продукты содержат вещества, которые благотворно действуют на нервную систему: куриное мясо, говядина, свинина, сыр, семена тыквы, куркума, болгарский перец. Также нутрициолог посоветовала присмотреться к препаратам и пищевым добавкам, содержащим магний, L-теанин, витамин Д и группы В, С, Омега-3, мелатонин. Эти вещества улучшают настроение и укрепляют нервную систему.