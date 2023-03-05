Врач рассказал о старении клеток у многодетных женщин

Некоторые гинекологи уверены в том, что многодетность продлевает жизнь женщине и омолаживает организм.

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К примеру, специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина отметила, что часто рожающая женщина имеет более высокую сопротивляемость организма к различным заболеваниям, особенно которые связаны с женским здоровьем.