Врач рассказал о старении клеток у многодетных женщин

Некоторые гинекологи уверены в том, что многодетность продлевает жизнь женщине и омолаживает организм.
К примеру, специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина отметила, что часто рожающая женщина имеет более высокую сопротивляемость организма к различным заболеваниям, особенно которые связаны с женским здоровьем.
Кандидат медицинских наук Ринат Темирбулатов также перечислили плюсы беременности. Дело в том, что во время беременности и вынашивания ребенка хромосомы женщины защищены. При этом удлиняются теломеры, которые отвечают за старение. Все это приводит к продлению молодости.