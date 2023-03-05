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2 часа назад

Акушер-гинеколог Темирбулатов рассказал об особенностях старения клеток у многодетных женщин

runews24.ru

Некоторые гинекологи уверены в том, что многодетность продлевает жизнь женщине и омолаживает организм.

Врач рассказал о старении клеток у многодетных женщин
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

К примеру, специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина отметила, что часто рожающая женщина имеет более высокую сопротивляемость организма к различным заболеваниям, особенно которые связаны с женским здоровьем.

Кандидат медицинских наук Ринат Темирбулатов также перечислили плюсы беременности. Дело в том, что во время беременности и вынашивания ребенка хромосомы женщины защищены. При этом удлиняются теломеры, которые отвечают за старение. Все это приводит к продлению молодости.

Здоровье,Наталья Долгушина,
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