Три вида мяса, которые защитят от деменции

Учёные обнаружили, что в некоторых сортах мяса содержатся антиоксиданты, снижающие риск развития старческого слабоумия. Среди них - куриное мясо.

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Согласно исследованию, опубликованному в Antioxidants, в свинине, говядине и курице содержатся особые антиоксиданты - дипептиды имидазола (IDP). Эти вещества ранее связывали с более низкой вероятностью развития деменции, как говорит доктор Андре Бриттен-Диссон.

Ранее стало известно, что дипептиды имидазола - карнозин и ансерин - отличаются нейропротекторными свойствами, помогающими предотвратить деменцию. Данные вещества имеют противовоспалительный и антиоксидантный эффект.

В исследованиях, опубликованных в Journal of Alzheimer's Disease, тоже говорится о связи между карнозином и ансерином и состоянием мозга. Выяснилось, что люди с высоким уровнем этих веществ в крови имели меньший риск развития нарушений мозга в течение 10 лет.

В ходе другого исследования, результаты которого были опубликованы в Nutrients, оказалось, что при добавлении карнозина в течение полугода у пожилых улучшаются когнитивные функции. Правда, это касается только тех, у кого есть лёгкие когнитивные нарушения.