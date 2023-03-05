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2 часа назад

Эти четыре продукта защитят от инфаркта и других опасных болезней

Ferra.ru

Инфаркт миокарда, инфаркт головного мозга, лёгочная эмболия возникают неожиданно и быстро приводят к смерти. Как отмечает доктор Хиросигэ Итакур, одна из причин развития этих болезней - в образовании тромбов.

Эти 4 продукта защитят от инфаркта и других опасных болезней
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если у вас в организме тромбы, то вы вряд ли их заметите самостоятельно. По этой причине очень важна профилактика их образования. Вот какие продукты помогут в этом.

Натто. Всего одна упаковка в день этих соевых бобов снижает вероятность внезапной смерти. И это доказало исследование, которое проводилось Национальным институтом онкологии. Участники, которые ели 50 г ферментированных соевых продуктов в сутки (то есть примерно одну упаковку натто), имели на 10% меньше шансов умереть от болезней сердца. Специалисты рекомендуют съедать натто именно на ужин, причём лучше этот продукт заправлять соусом после перемешивания.

Лук. Он помогает разжижать кровь, препятствует образованию тромбов, улучшает кровоток, защищает от повреждений кровеносные сосуды. Для того чтобы эффект был максимальным, лучше всего употреблять в день 50 г (1/4 луковицы) лука. И если вы собираетесь есть лук в сыром виде, то постарайтесь не подвергать его воздействию воды, так как из-за этого вещество, которое защищает сосуды, может раствориться.

Уксус. Известно, что он улучшает кровоток и расширяет сосуды. Ещё его используют как средство для снижения давления и уменьшения усвоения сахара. В день нужно употреблять примерно одну столовую ложку уксуса. Важно при этом его разбавлять и избегать уксуса, которые содержит много сахара.

Рыбий жир. В нём содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот DHA и EPA. Они защищают от атеросклероза и от образования тромбов. Рекомендуется каждый день есть белую рыбу, чтобы сделать сосуды моложе. В сутки нужно получать 1 г рыбьего жира.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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