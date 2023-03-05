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58 минут назад

Онколог Карасев объяснил, что несертифицированная микроволновка может быть причиной ухудшения здоровья

Мира Маркина

Микроволновая печь сейчас есть практически в каждом доме и заведении общепита. С ростом популярности этой бытовой техники стало распространяться мнение о влиянии микроволн на здоровье. Вызывают ли микроволновки рак – точку в этой дискуссии поставил онколог Иван Карасев в беседе с порталом «Доктор Питер».

Онколог объяснил, когда микроволновка вызывает рак
Фото: UnsplashUnsplash

Врач напомнил, что в отличие от электромагнитных волн, вред здоровью наносят курение, радиация, вирусные заболевания. С раком связывают и наследственную предрасположенность.

Чтобы не подвергаться воздействию электромагнитных волн, важно соблюдать три правила, предупредил онколог. Первое – пока микроволновка работает, держаться от нее на расстоянии от полуметра. Второе – не использовать одноразовую и синтетическую посуду, не предназначенную для разогревания. При нагреве часть искусственного вещества попадет в пищу. И это при накопительном эффекте несет угрозу, в том числе может привести к онкологии.

Онколог назвал часть тела, которую первой поражает рак

Третье правило касается выбора микроволновой печи. По словам медика, приобретение несертифицированной бытовой техники не дает гарантий о корректности ее работы. Это и повышает риски расстаться со здоровьем.

Ранее мы писали, как помогают пожилым людям с устойчивой депрессией.

Здоровье,Иван Карасев,
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