Медики рассказали о пользе минеральной воды для кожи и сердца

Минеральная вода служит отличным источником полезных веществ, необходимых для организма человека. Главные преимущества данного напитка раскрыли турецкие медики.
В первую очередь природная минеральная вода помогает при расстройствах желудка, устраняет вздутие живота и проблемы с пищеварением. Также она способствует очищению и разглаживанию кожи, делает ее более сияющей и привлекательной.
Кроме того, была установлена польза минералки для сердечно-сосудистой системы. Страдающие заболеваниями сердца люди, которые отдают предпочтение минеральной воде, чувствуют себя лучше. Все дело в том, что этот полезный напиток обладает большим количеством магния, который предотвращает уплотнение стенок артерий, то есть атеросклероз, пишет Haber7.