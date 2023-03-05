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1 час назад

Турецкие медики рассказали о пользе минеральной воды для кожи и сердца

Слово и Дело

Минеральная вода служит отличным источником полезных веществ, необходимых для организма человека. Главные преимущества данного напитка раскрыли турецкие медики.

Медики рассказали о пользе минеральной воды для кожи и сердца
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь природная минеральная вода помогает при расстройствах желудка, устраняет вздутие живота и проблемы с пищеварением. Также она способствует очищению и разглаживанию кожи, делает ее более сияющей и привлекательной.

Кроме того, была установлена польза минералки для сердечно-сосудистой системы. Страдающие заболеваниями сердца люди, которые отдают предпочтение минеральной воде, чувствуют себя лучше. Все дело в том, что этот полезный напиток обладает большим количеством магния, который предотвращает уплотнение стенок артерий, то есть атеросклероз, пишет Haber7.

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