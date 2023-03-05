Как обезопасить суставы во время занятий спортом: советы ортопеда

«Во-первых, нужно минимизировать мучное и сахар, это снижает общий уровень воспалений в организме. Во-вторых, белок играет немалую роль в поддержке суставов, поэтому его нельзя упускать. Чтобы он хорошо усваивался, нужно есть много клетчатки», – рассказывает Строганов.