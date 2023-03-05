Как обезопасить суставы во время занятий спортом: советы ортопеда

Травматолог-ортопед Василий Строганов объяснил, что нужно поддерживать здоровье суставов с помощью занятий спортом, и назвал главные правила безопасности во время тренировок.
Чтобы сохранить суставы здоровыми, их не нужно перегружать, иначе это грозит воспалением. Важно правильно питаться, ведь потребляемая пища напрямую влияет на состояние организма.
«Во-первых, нужно минимизировать мучное и сахар, это снижает общий уровень воспалений в организме. Во-вторых, белок играет немалую роль в поддержке суставов, поэтому его нельзя упускать. Чтобы он хорошо усваивался, нужно есть много клетчатки», – рассказывает Строганов.
Полагаться на коллагеновые добавки врач не рекомендует. Они не в состоянии в достаточной степени защитить суставы, передает solenka.info.