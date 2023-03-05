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56 минут назад

Как обезопасить суставы во время занятий спортом: советы ортопеда

РИА "ФедералПресс"

Травматолог-ортопед Василий Строганов объяснил, что нужно поддерживать здоровье суставов с помощью занятий спортом, и назвал главные правила безопасности во время тренировок.

Как обезопасить суставы во время занятий спортом: советы ортопеда
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Чтобы сохранить суставы здоровыми, их не нужно перегружать, иначе это грозит воспалением. Важно правильно питаться, ведь потребляемая пища напрямую влияет на состояние организма.

«Во-первых, нужно минимизировать мучное и сахар, это снижает общий уровень воспалений в организме. Во-вторых, белок играет немалую роль в поддержке суставов, поэтому его нельзя упускать. Чтобы он хорошо усваивался, нужно есть много клетчатки», – рассказывает Строганов.

Полагаться на коллагеновые добавки врач не рекомендует. Они не в состоянии в достаточной степени защитить суставы, передает solenka.info.

Здоровье,
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