Как пост влияет на психическое здоровье

Пост — это древняя религиозная практика, которая включает в себя воздержание от определённой еды в течение какого-то периода времени. Некоторые люди, практикующие это, утверждают, что видят много преимуществ, включая снижение веса, улучшение чувствительности к инсулину и улучшение работы мозга. Но может ли быть так на самом деле?

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Как пишет Science Times, появляется всё больше доказательств того, что голодание может оказывать положительное влияние на психическое здоровье. Согласно недавнему обзору исследований, эта практика может улучшить настроение и когнитивные функции. Кроме того, воздержание от пищи может улучшить настроение. Несколько исследований показали, что при этом увеличивается выработка гормона серотонина. Голодание также может увеличить выработку мозгового нейротрофического фактора (BDNF), белка, необходимого для роста нейронов в головном мозге. Низкий уровень BDNF связывают с депрессией и другими психическими расстройствами.