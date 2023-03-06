Три причины, из-за которых быстро растет живот

Специалисты объяснили, какие причины, помимо очевидных (отсутствие спорта, насыщенный жирным и жареным рацион, тяга к пиву и сладкому), чаще всего мешают избавиться от живота.

Многие врачи сходятся во мнении, что фрукты - это точно не та пища, на которую стоит налегать, если вы планируете похудеть. Достаточно часто проблема отсутствия плоского живота связана со вздутием, при этом лишних килограммов у человека меньше, чем кажется.

"Мы не очень хорошо усваиваем фруктозу. Вздутие возникает, когда количество потребляемой фруктозы больше, чем тонкий кишечник может усвоить", - пишет врач-диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале.

Стоит иметь в виду, что часто вздутие появляется из-за фруктов, в которых много так называемой свободной фруктозы. Это яблоки, груши, черешня, манго, арбузы, дыни, виноград, хурма, гранаты, папайя. А вот авокадо, апельсины, мандарины, киви, вишня, ананасы, черника и бананы содержат сбалансированное количество фруктозы относительно глюкозы, поэтому у здорового человека они обычно не вызывают вздутия.

Кроме того, важно следить за количеством. Не стоит есть много фруктов за один прием пищи. Например, пару яблок, чашку черешни. Пусть фруктов будет больше, но употребить их лучше в течение дня.

При похудении не рекомендуется налегать на каши. Как отметила эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, каши - лучшая пища, когда надо набрать вес, а не скинуть. Так, если постоянно есть кашу на завтрак с кусочком сливочного масла без белкового продукта, то о правильном похудении не может быть и речи. Даже если вы заметили, что вес немного ушел. В этом случае происходит потеря мышечной массы и набор жировой ткани. Врач подчеркнула, что небольшая порция каши по утрам (4-5 ложек) допустима даже при похудении, но при условии, что вы также съедите что-то белковое.