Кето-диета может вызывать сердечные заболевания

Диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может быть связана с более высоким уровнем ЛПНП или «плохого» холестерина, а также удвоить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало новое исследование учёных, передаёт «Московский Комсомолец».
Клинические испытания кето –диеты провёл профессор медицины из Стэнфордского исследовательского центра профилактики Кристофер Гарднер. По его словам, проведённая работа вносит важный вклад в научную литературу и предполагает, что вред перевешивает пользу.
«Увеличенный уровень холестерина ЛПНП не стоит сбрасывать со счетов просто как незначительный побочный эффект очень низкокалорийной диеты или же кето-диеты», — отметил Гарднер.
Он также подчеркнул более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с более высоким уровнем кетонов в крови, если сравнивать с теми, кто придерживается более стандартной диеты.