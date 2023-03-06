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3 часа назад

Кето-диета может вызывать сердечные заболевания

FBM.ru

Диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может быть связана с более высоким уровнем ЛПНП или «плохого» холестерина, а также удвоить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало новое исследование учёных, передаёт «Московский Комсомолец».

Кето-диета может вызывать сердечные заболевания
Фото: FBM.ruFBM.ru

Клинические испытания кето –диеты провёл профессор медицины из Стэнфордского исследовательского центра профилактики Кристофер Гарднер. По его словам, проведённая работа вносит важный вклад в научную литературу и предполагает, что вред перевешивает пользу.

«Увеличенный уровень холестерина ЛПНП не стоит сбрасывать со счетов просто как незначительный побочный эффект очень низкокалорийной диеты или же кето-диеты», — отметил Гарднер.

Он также подчеркнул более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с более высоким уровнем кетонов в крови, если сравнивать с теми, кто придерживается более стандартной диеты.

Здоровье,
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