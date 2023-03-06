Кето-диета может вызывать сердечные заболевания

Диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может быть связана с более высоким уровнем ЛПНП или «плохого» холестерина, а также удвоить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало новое исследование учёных, передаёт «Московский Комсомолец».

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Клинические испытания кето –диеты провёл профессор медицины из Стэнфордского исследовательского центра профилактики Кристофер Гарднер. По его словам, проведённая работа вносит важный вклад в научную литературу и предполагает, что вред перевешивает пользу.

«Увеличенный уровень холестерина ЛПНП не стоит сбрасывать со счетов просто как незначительный побочный эффект очень низкокалорийной диеты или же кето-диеты», — отметил Гарднер.