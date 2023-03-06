Врач развеяла популярные мифы о беременности

Существует множество мифов о поле будущего ребенка и о том, как должна вести себя женщина во время беременности, рассказала врач акушер-гинеколог, заведующая филиалом №2 ГКБ им В.В. Виноградова Депздрава Москвы Елена Фисун. Самые популярные она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

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Бытует мнение, что от токсикоза страдают только беременные девочками женщины. Однако степень выраженности токсикоза никаким образом не связана с полом будущего ребенка, обратила внимание Фисун. «В первую очередь развитие токсикоза зависит от состояния здоровья самой мамы, наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний, например, желудочно-кишечного тракта, ее психоэмоционального состояния», — уточнила специалист.

Также, по ее словам, никак не связано с полом будущего ребенка его положение в животе и форма живота беременной женщины. В первую очередь это зависит от конституции женщины, тонуса мышц, степени выраженности подкожно-жировой клетчатки.

Запреты

Запрет на стрижку волос при беременности, скорее, стоит отнести к суевериям, считает врач. Дело в том, что не существует никаких научных или медицинских аспектов, объясняющих вред этой процедуры. А вот в плане окраски волос Фисун посоветовала беременным ограничивать частоту использования химических красителей и отдавать предпочтение более щадящим, безаммиачным или натуральным, краскам.

Пить кофе беременной женщине тоже не запрещено. Однако есть рекомендация ограничить потребление кофеина до 300 миллиграммов в сутки. «Это 1,5 чашки эспрессо по 200 миллиграммов, 2 чашки капучино или латте по 250 миллиграммов или 3 чашки растворимого кофе по 250 миллиграммов», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Не запрещены при беременности и половые контакты, если она протекает без осложнений. «В случае болей, дискомфорта, при появлении кровянистых выделений при половых контактах, а также при появлении зуда, жжения во влагалище необходимо прекратить половые контакты и обратиться к врачу», — предупредила она.

Часто затрагивается вопрос про позы во время сна при беременности. Кто-то говорит нельзя спать на животе, кто-то — на спине, по некоторым рекомендациям следует спать только на правом боку или на левом, перечислила специалист. «На самом деле надо ориентироваться на свои ощущения, спать так, чтобы было комфортно», — обозначила врач.

Во время беременности не существует запрета и на прививки от гриппа, их можно и нужно делать, убеждена гинеколог. «Конечно же, оптимальным было бы заранее проверить наличие необходимых прививок или сделать вакцинацию еще на этапе планирования беременности. Но если этого не произошло, то вакцинация от вируса гриппа показана в период эпидемиологического подъема заболеваемости вне зависимости от срока беременности», — пояснила Фисун.

Комментируя запрет на использование женщинами в положении обезболивающего и других препаратов, собеседница «Ленты.ру» отметила, что беременность — самый неудачный период для самолечения. Прием любого лекарственного препарата в период беременности, по ее словам, должен осуществляться строго по назначению врача.

Беременной нужно есть за двоих

«На самом деле это совсем не так. Для беременной женщины очень важно правильно и регулярно питаться: потреблять пищу достаточной калорийности с оптимальным содержанием белка, витаминов и минеральных веществ, с обязательным включением в рацион овощей, мяса, рыбы, бобовых, орехов, фруктов и продуктов из цельного зерна», — прокомментировала специалист.

Если говорить об энергетической потребности, то в первом триместре беременности нет необходимости повышать калорийность питания, сообщила она. Средняя энергетическая потребность в этот период составляет 2000-2500 килокалорий сутки. А вот во втором и третьем триместре есть необходимость увеличить калораж питания на 350 и 450 килокалорий сутки соответственно.

При беременности можно выпивать немного красного вина

Дело в том, что этанол в любых количествах негативно влияет на плаценту и может стать причиной осложнений: выкидыша, преждевременных родов, задержки роста плода и так далее.