Диетолог Пегова: похудеть после 40 помогут тренировки и медитации

«Дело в том, что после 40 лет наш метаболизм замедляется, чтобы сохранить прежний вес, нужно уменьшить потребление калорий примерно на 10%. Это не так много, но если этого не сделать, то уже через год неприятные изменения фигуры будут заметны», — сообщила Евгения Пегова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».