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18 минут назад

Диетолог Пегова: похудеть после 40 помогут тренировки и медитации

Ura.Ru

Чтобы похудеть в возрасте после 40 лет, стоит сократить свой рацион питания на 10%. Справиться с лишним весом также помогут медитация и тренировки. Об этом рассказала врач-диетолог Евгения Пегова.

Диетолог Пегова: похудеть после 40 помогут тренировки и медитации
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Дело в том, что после 40 лет наш метаболизм замедляется, чтобы сохранить прежний вес, нужно уменьшить потребление калорий примерно на 10%. Это не так много, но если этого не сделать, то уже через год неприятные изменения фигуры будут заметны», — сообщила Евгения Пегова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что после 40 лет метаболизм в организме человека начинает работать хуже. Также диетолог призвала следить за физическим здоровьем и заниматься спортом. Евгения Пегова добавила, что чаще всего лишний вес возникает из-за стресса. Поэтому, чтобы успокоится, следует попробовать медитации.

Однако такие советы могут не принести результата, если человек испытывает проблемы с гормонами. Диетолог обратила внимание, что гормональный фон меняется, поэтому стоит обратиться к эндокринологу за консультацией.

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