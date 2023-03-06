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1 час назад

Нутрициолог объяснила, почему диеты приводят к увеличению веса

Слово и Дело

Желание похудеть зачастую приводит к ограничениям в пище и снижению калорийности дневного рациона, однако строгая диета — заведомо проигрышная стратегия снижения веса. Об этом в интервью «Слово и Дело» заявила нутрициолог Алевтина Суворова.

Нутрициолог объяснила, почему диеты приводят к увеличению веса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Временное ограничение в еде чаще всего приводит желающего похудеть человека к нервному стрессу и еще большему увеличению веса. Во время диеты может наблюдаться потеря килограммов, однако, как обратила внимание Алевтина Суворова, в этом случае еще необходимо понимать, ушел ли вес из-за потери жира или из-за уменьшения мышечной массы.

«Что происходит дальше — диета заканчивается, возвращаются старые привычки в еде, усугубляются срывы и переедания, потому как во время диеты человек "страдал" от жестких ограничений, и впоследствии вес начинает расти. А если это была низкокалорийная диета и обмен веществ замедлился — вес растет в разы быстрее, и от него потом очень сложно избавиться», — объяснила нутрициолог.

Всех желающих похудеть Суворова призывает улучшать свое здоровье и качество тела исключительно правильными привычками.

Здоровье,
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