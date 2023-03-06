Нутрициолог объяснила, почему диеты приводят к увеличению веса

«Что происходит дальше — диета заканчивается, возвращаются старые привычки в еде, усугубляются срывы и переедания, потому как во время диеты человек "страдал" от жестких ограничений, и впоследствии вес начинает расти. А если это была низкокалорийная диета и обмен веществ замедлился — вес растет в разы быстрее, и от него потом очень сложно избавиться», — объяснила нутрициолог.