Перечислены причины коротких месячных

Гинеколог Аманова: причиной коротких месячных может быть приём лекарств. Женский организм, помимо обладания стандартными человеческими «настройками», имеет также и свои индивидуальные. Для менструального цикла есть показатели, небольшое отхождение от которых не должно пугать. Минимальные нарушения не всегда значат что-то страшное. Врач-гинеколог Наталия Аманова пояснила, что считается нормой, а в каком случае уже нужно обратиться к врачу.

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Менструация продолжительностью менее 2 дней — это нарушение. В норме она должна продолжаться от 3 до 7 дней. При этом средней кровопотерей считается 50–70 мл в день.

Благо не всегда сокращение месячных — признак каких-то проблем в организме. Повлиять может банально возраст. Сначала время полового созревания — менструация тогда только устанавливается, потом пременопауза, когда идёт угасание функции яичников. Ну и в период кормления грудью месячные также вполне могут быть короткими и нерегулярными.

Независимо от этих факторов укоротить менструации могут:

приём лекарств — антидепрессанты, гормональные противозачаточные средства, БАДы и другие;

повышенная физическая активность;

стресс;

диеты;

смена климата;

авиаперелёты.

Но сократиться месячные могут и из-за болезни. Причин немало: гормональные нарушения, инфекционные процессы, патология матки, преждевременное истощение функции яичников, нарушение работы щитовидной железы и другие.

Эксперт подчеркнула, что при любом изменений цикла следует проконсультироваться у врача-гинеколога.