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Терапевт Тимощенко: соль и жирная пища провоцируют целлюлит

Продукты с высоким содержанием соли и жира могут спровоцировать появление целлюлита. Об этом в беседе с Life предупредила врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Она подчеркнула, что именно питание оказывает влияние на упругость и качество кожи.

Терапевт: соль и жирная пища провоцируют целлюлит
© Газета.Ru

«Несомненно, неполезными будут продукты быстрого приготовления из-за высокого содержания жира, соусов, быстрых углеводов, например чипсы, бургеры, лапша быстрого приготовления. Следует ограничивать употребление соли, в том числе скрытой соли, обильно представленной в хлебобулочных изделиях, продуктов из переработанного мяса — сосисок, колбас, мясных деликатесов», — пояснила специалист.

Она добавила, что для улучшения качества кожи наиболее подходит средиземноморская диета. Данный рацион, по ее словам, богат клетчаткой, витаминами, микроэлементами и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Приверженность к такое диете также помогает улучшить работу всего желудочно-кишечного тракта, сосудов и сердца, заключила Тимощенко.

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