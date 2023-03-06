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1 час назад

Дерматолог назвала способы борьбы с отеками

Москва24

При возникновении отеков на лице следует обратиться к специалисту и проверить сердце и почки. Также необходимо перестать употреблять алкоголь и соленую пищу, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-дерматолога, косметолога, трихолога Татьяну Егорову.

Дерматолог назвала способы борьбы с отеками
Фото: Москва 24Москва 24

По ее словам, если нежелательные продукты не присутствуют в меню питания, а анализы не установили нарушений, то появление отеков может быть связано с индивидуальной особенностью.

Для снятия отеков эксперт посоветовала использовать специальные гидрогелевые маски, которые хранятся в холодильнике. Врач отметила, что можно делать гимнастику перед зеркалом.

"Холодные патчи, массаж кубиками льда, конечно. Пятиминутная зарядка также избавит от отеков, потому что запустится кровообращение", – порекомендовала она.

Здоровье,Татьяна Егорова,
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