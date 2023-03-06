Дерматолог назвала способы борьбы с отеками

При возникновении отеков на лице следует обратиться к специалисту и проверить сердце и почки. Также необходимо перестать употреблять алкоголь и соленую пищу, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-дерматолога, косметолога, трихолога Татьяну Егорову.

Фото: Москва 24 Москва 24

По ее словам, если нежелательные продукты не присутствуют в меню питания, а анализы не установили нарушений, то появление отеков может быть связано с индивидуальной особенностью.

Для снятия отеков эксперт посоветовала использовать специальные гидрогелевые маски, которые хранятся в холодильнике. Врач отметила, что можно делать гимнастику перед зеркалом.