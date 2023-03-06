Мясников нашел неожиданное объяснение постоянной усталости

Неочевидную причину хронической усталости назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».

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По словам Мясникова, постоянная усталость может возникать в результате приема лекарств от гипертонии. Аналогичные ощущения, отмечает эксперт, также появляются из-за антидепрессантов, стероидных гормонов и препаратов для лечения судорог.

«Особенно если усталость началась недавно, если доктор недавно прописал новое лекарство», — пояснил доктор.