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1 час назад

Мясников нашел связь между постоянной усталостью и приемом лекарств от гипертонии

Слово и Делоиещё 1

Неочевидную причину хронической усталости назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».

Мясников нашел неожиданное объяснение постоянной усталости
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Мясникова, постоянная усталость может возникать в результате приема лекарств от гипертонии. Аналогичные ощущения, отмечает эксперт, также появляются из-за антидепрессантов, стероидных гормонов и препаратов для лечения судорог.

«Особенно если усталость началась недавно, если доктор недавно прописал новое лекарство», — пояснил доктор.

Лекарства от гипертонии вызывают не только слабость, но и ночные кошмары. Мясников ранее утверждал, что когда пациенты принимают соответствующие препараты, врачи проводят такую связь.

Здоровье,Александр Мясников,
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