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30 минут назад

Как понять, что у вас обезвоживание: 5 признаков, что организму не хватает воды

Чемпионат.com

Не только жажда говорит об этом.

5 признаков, что организму не хватает воды
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Причинами для уменьшения объёма жидкости в организме могут быть потери натрия и воды из-за:
  • кожи: пот, ожоги и другие дерматологические заболевания;
  • желудочно-кишечного тракта: рвота, диарея, кровотечение и наружный дренаж после операции;
  • почек: эффекты диуретиков, некоторые заболевания почек и надпочечников;
  • накопления жидкости в организме в виде кишечной непроходимости, повреждения тканей, при переломе.
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На какие 5 симптомов обращать внимание при подозрении обезвоживания?

Жажда

Желание пить – один из самых важных симптомов, который спасает жизнь человека. При этом слизистые языка и щёк становятся сухими, слюна вырабатывается меньше. Иногда даже полоскание рта может уменьшить это чувство.

Важно помнить, что не все напитки стоит употреблять при жажде. Например, сладкие и крепкие напитки (чай, кофе), наоборот, выводят жидкость из организма. Обычная вода в этом случае — лучшее средство.

Снижение тонуса и упругости кожи

Если кожу на бедре, голени или предплечье защемить у молодых людей без обезвоживания, она сразу же вернётся в нормальное состояние при отпускании. Потеря жидкости приводит к снижению тургора кожи, и после снятия зажима эпидермис медленнее уплощается.

Снижение давления

Для взрослых давление менее 90/60 мм.рт.ст. может привести не только к головокружению, особенно при вертикализации тела, но и к таким тяжёлым осложнениям, как шок.

Шок — это снижение кровотока в тканях, что значимо нарушает их функцию и может привести к смерти. Снижение объёма крови более чем на 30% может быть причиной этого состояния.

Мышечная слабость

Усталость, утомляемость также могут быть симптомами обезвоживания. Кроме того, нарушения соотношения электролитов в крови могут привести к судорогам — непроизвольному сокращению мышцы без периода её расслабления. Для этого состояния характерно снижение магния и кальция.

Изменения в анализах крови и мочи

Такие показатели служат дополнительным индикатором обезвоживания. Уменьшение объёма мочи связано с тем, что почки меньше её выводят.

В общем анализе крови можно увидеть повышение гематокрита, так как он отражает соотношение красных клеток крови к общему объёму жидкости крови. Также могут повышаться альбумин и креатинин как одни из показателей работы почек.

Знание и своевременная диагностика обезвоживания помогут избежать тяжёлых осложнений.

Для взрослого человека норма употребления воды составляет 25–30 мл/кг в день, но потребность может увеличиваться в зависимости от физической активности, питания и различных заболеваний. Однако лучшим помощником в определении объёма нормы воды является ваш собственный организм.

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