Врач Бол: отказ от еды и гаджетов перед сном поможет похудеть. Похудение — процесс непростой не только потому, что стоит держать себя в руках при соблазне съесть чего-то лишнего и дополнять свою жизнь физическими нагрузками. Старания могут пойти насмарку из-за различных менее масштабных действий. Знали ли вы, что ваши вечерние занятия влияют на успех в сбросе веса? Есть восемь простых привычек, которые заставят похудение работать на вас. Ими поделился доктор медицинских наук, тренер по питанию Майк Бол.
Не ешьте поздно вечером Отказ от еды перед сном — дело полезное. Засыпать с полным желудком неудобно и чревато прибавкой лишних килограммов. Но есть и исключение из правила. Если хочется перекусить перед отправкой в кровать, используйте продукты с казеиновым белком, например молочку. Такой белок медленнее переваривается, поэтому организм будет использовать его для восстановления и наращивания мышц.
Не выпивайте Во-первых, в алкоголе тоже много лишних калорий. А во-вторых, он ещё и нарушает сон — понятно, что свежим утром себя тяжело почувствовать.
Расслабьтесь Проведите релаксацию перед сном — выпейте чаю с ромашкой или полежите в ванне.
Придерживайтесь чёткого графика Приучитесь засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день.
Проветривайте Сон в более прохладной комнате может помочь сжигать больше калорий за ночь. Более того, прохладная комнатная температура способствует хорошему сну.
Избегайте синего света Все экраны — смартфон, ноутбук и телевизор — излучают синий свет, который может полностью нарушить естественный цикл сна и бодрствования. Использование гаджетов перед сном нарушает засыпание.