Врач Бол: отказ от еды и гаджетов перед сном поможет похудеть. Похудение — процесс непростой не только потому, что стоит держать себя в руках при соблазне съесть чего-то лишнего и дополнять свою жизнь физическими нагрузками. Старания могут пойти насмарку из-за различных менее масштабных действий. Знали ли вы, что ваши вечерние занятия влияют на успех в сбросе веса? Есть восемь простых привычек, которые заставят похудение работать на вас. Ими поделился доктор медицинских наук, тренер по питанию Майк Бол.

Фото: Vladislav Muslakov / Unsplash Vladislav Muslakov / Unsplash

Не ешьте поздно вечером Отказ от еды перед сном — дело полезное. Засыпать с полным желудком неудобно и чревато прибавкой лишних килограммов. Но есть и исключение из правила. Если хочется перекусить перед отправкой в кровать, используйте продукты с казеиновым белком, например молочку. Такой белок медленнее переваривается, поэтому организм будет использовать его для восстановления и наращивания мышц.

Не выпивайте Во-первых, в алкоголе тоже много лишних калорий. А во-вторых, он ещё и нарушает сон — понятно, что свежим утром себя тяжело почувствовать.

Расслабьтесь Проведите релаксацию перед сном — выпейте чаю с ромашкой или полежите в ванне.

Придерживайтесь чёткого графика Приучитесь засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день.

Проветривайте Сон в более прохладной комнате может помочь сжигать больше калорий за ночь. Более того, прохладная комнатная температура способствует хорошему сну.