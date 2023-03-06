Косметолог предупредила беременных от использования ретинола

Косметолог Микаилова: продукты с ретинолом нельзя наносить женщинам, планирующим беременность. Меж тем на российском рынке косметических продуктов настоящий бум на баночки с ретинолов в составе: их советуют практически всем. Но это ингредиент далеко не универсален. Более того, от его применения можно схлопотать неприятные побочки, отметила Патимат Микаилова, косметолог «Европейского медицинского центра».
Ретиноидами называют целую группу веществ, полученных из витамина А. К ним относится ретинол, третиноин, адапален, тазаротен, бетта-каротин и другие каротинтиды. Эти вещества доказали свою эффективность в лечении многих косметологических и дерматологических патологий, так что их часто используют в составе бьюти-средств. Как утверждает эксперт, косметика на основе ретинола полезна пациентам с морщинами, гиперпигментацией, гиперсекрецией себума, высыпаниями, расширенными порами и дряблой кожей. Беременным и кормящим девушкам, а также тем, кто планирует беременность, ретинол противопоказан, отметила Микаилова. Это связано с тем, что ретиноиды обладают тератогенным эффектом, то есть могут спровоцировать аномалии развития плода.
Несмотря на положительные свойства витамина А, злоупотреблять им не стоит. В противном случае вы рискуете столкнуться с негативными последствиями в виде зуда, жжения, сильного покраснения и сильных шелушений, отметила косметолог.
Как правило, косметологи назначают средства, содержащие ретинол в высокой концентрации и в активной форме (0,5 % и 1%), один раз в год продолжительностью до трёх месяцев. Средства содержащие инкапсулированный ретинол или ретинол в малых концентрациях можно использовать долго. Один-два продукта с содержанием ретинола вполне достаточно иметь в косметичке.
Косметолог также пояснила, что высококонцентрированный ретинол вводят постепенно. В первую неделю пациенту назначают его только 1 раз, во вторую — 2 раза, в третью — 3, и так доводят до ежедневного применения. Средства с инкапсулированным ретинолом не требуют такой схемы нанесения. Их можно использовать утром и вечером, но без фанатизма и желательно с одобрения врача.
Не стоит забывать о том, что косметика с ретинолом сочетается далеко не с каждым средством.
Ретиноиды нежелательно сочетать с кислотами, с витамином С и другими агрессивно действующими средствами, так как они могут усилить нежелательные явления в виде зуда и жжения. Лучше отдать предпочтение увлажняющим и успокаивающим кожу компонентам.