Косметолог предупредила беременных от использования ретинола

Косметолог Микаилова: продукты с ретинолом нельзя наносить женщинам, планирующим беременность. Меж тем на российском рынке косметических продуктов настоящий бум на баночки с ретинолов в составе: их советуют практически всем. Но это ингредиент далеко не универсален. Более того, от его применения можно схлопотать неприятные побочки, отметила Патимат Микаилова, косметолог «Европейского медицинского центра».

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Ретиноидами называют целую группу веществ, полученных из витамина А. К ним относится ретинол, третиноин, адапален, тазаротен, бетта-каротин и другие каротинтиды. Эти вещества доказали свою эффективность в лечении многих косметологических и дерматологических патологий, так что их часто используют в составе бьюти-средств. Как утверждает эксперт, косметика на основе ретинола полезна пациентам с морщинами, гиперпигментацией, гиперсекрецией себума, высыпаниями, расширенными порами и дряблой кожей. Беременным и кормящим девушкам, а также тем, кто планирует беременность, ретинол противопоказан, отметила Микаилова. Это связано с тем, что ретиноиды обладают тератогенным эффектом, то есть могут спровоцировать аномалии развития плода.

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Несмотря на положительные свойства витамина А, злоупотреблять им не стоит. В противном случае вы рискуете столкнуться с негативными последствиями в виде зуда, жжения, сильного покраснения и сильных шелушений, отметила косметолог.

Как правило, косметологи назначают средства, содержащие ретинол в высокой концентрации и в активной форме (0,5 % и 1%), один раз в год продолжительностью до трёх месяцев. Средства содержащие инкапсулированный ретинол или ретинол в малых концентрациях можно использовать долго. Один-два продукта с содержанием ретинола вполне достаточно иметь в косметичке.

Косметолог также пояснила, что высококонцентрированный ретинол вводят постепенно. В первую неделю пациенту назначают его только 1 раз, во вторую — 2 раза, в третью — 3, и так доводят до ежедневного применения. Средства с инкапсулированным ретинолом не требуют такой схемы нанесения. Их можно использовать утром и вечером, но без фанатизма и желательно с одобрения врача.

Не стоит забывать о том, что косметика с ретинолом сочетается далеко не с каждым средством.