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54 минуты назад

Диетолог Гинзбург назвал условия, при которых гипертоникам можно пить кофе

Мира Маркина

Пациентов с тенденцией к повышению артериального давления часто пугают тем, что им ни в коем случае нельзя пить кофе. Справедливо ли это, Москве 24 объяснил диетолог Михаил Гинзбург.

По словам диетолога, далеко не у всех пациентов с гипертонией есть реакция повышения артериального давления вследствие приема кофеина.

«У многих гипертоников, может даже у большей части, которые принимают соответствующие препараты, кофе не влияет на давление», – заявил эксперт.

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Поэтому в первую очередь Гинзбург предложил определить, меняется ли давление до и после (спустя 20-30 минут) выпитого кофе. Если динамика есть, эксперт рекомендовал уменьшить дозу или пить декофеинизированный напиток.

Когда повышенное артериальное давление уже зафиксировано, пить кофе все же не стоит, предупредил врач.

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Здоровье,Видео,Михаил Гинзбург,
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