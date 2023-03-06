Почему пить много минеральной воды – опасно для здоровья

В минеральной воде содержится намного больше минералов, чем в обычной. Кроме того, исследования показывают, что такая вода снижает холестерин, регулирует уровень сахара в крови, нормализует признаки метаболического синдрома. Но в каком случае она становится опасной?

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Минеральная вода может быть полезной для многих людей. Например, детям, беременным женщинам, кормящим матерям важно пить такую воду, поскольку в ней содержится большое количество кальция. Кроме того, пользу она принесёт людям, страдающим болезнями сердца.

Минеральная вода по сравнению с обычной не подвергается никакой химической обработке. В её состав входят такие вещества, как кальций, калий, натрий, магний, фториды, гидрокарбонаты, сульфаты, йодиды.

Пить минеральную воду можно в любое время суток. Специалисты рекомендуют в день выпивать один стакан такой воды. Но только не сразу после приёма пищи, так как это может привести к ещё большему вздутию живота.

Известно, что зубы человека начинают изнашиваться, когда рН составляет 4,5. При этом рН минеральной воды - как минимум 5. По этой причине лучше не пить слишком много минеральной воды. Хотя некоторые исследования показывают, что фтор в составе этой воды защищает зубы от кариеса. Кроме того, лучше всего выбирать неароматизированную воду и с низким содержанием соли. Дело в том, что ароматизированная минеральная вода усиливает склонность к кариесу, а вода с большим количеством соли повышает риск развития остеопороза.