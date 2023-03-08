Правда ли, что русская баня – не просто гигиеническая процедура

Издавна считалось, что забота о чистоте тела – дело важное и богоугодное. Поэтому бани занимали почетное место не только в богатых домах, но и в деревнях. В бане лечились от болезней, поднимали иммунитет и даже мирились, изгоняя хворь не только из тела, но и из души. "Рамблер" расскажет, почему русская баня – не просто гигиеническая процедура.

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В бане спокойно

Увеличение кровотока влияет на некоторую психическую заторможенность у посетителей бани, уменьшается эмоциональная активность, поэтому мы чувствуем себя спокойнее. Снижение напряжения приходит вместе с уменьшением напряжения мышц.

Влияние на кожу и мышцы

В баню хорошо ходить после спортивных упражнений, так как процедура положительно влияет на кожу и мышцы путем раздражения окончаний вегетативной нервной системы. А массаж вениками улучшает систему кровообращения, укрепляет стенки сосудов. Однако долго в бане сидеть нельзя, есть риск получить вегетативные расстройства, головная боль, головокружение, беспокойство, нарушение сна и другое.

Профилактика болезней и лечение

Паровые процедуры рекомендуются для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, при радикулитах, различных формах ревматизма. А также процедуры процедуры способствуют потоотделению и потере жидкости организма.

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