Как правильно и без труда держать пост

Правила помогут перенести ограничения без потерь для здоровья

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Усталость, апатия, плохое настроение и нехватка энергии — обычные спутники тех, кто впервые решил выдержать пост. Кто-то считает, что это абсолютно нормально, но нутрициологи уверены, что время ограничений может быть комфортным.

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Главное, соблюдать правила и заботиться о своем организме.

Разнообразьте рацион

Считается, что овощи, фрукты, бобовые и зелень должны составлять около 40% меню здорового человека. Однако в реальности все обстоит совсем иначе: основную часть рациона для современного человека составляют продукты животного происхождения, крупы и простые углеводы. Поэтому во время поста меню большинства становится очень скудным: каши, картофель, макароны не могут дать нужного заряда энергии.

Старайтесь максимально разнообразить питание, ешьте овощи или фрукты с каждым приемом пищи, добавляйте зелень, пробуйте новые крупы и бобовые. Так пост станет значительно легче.

Больше белка

Белковая пища — источник энергии, поэтому при ее нехватке мы начинаем чувствовать усталость и апатию. Белка в продуктах растительного происхождения значительно меньше, да и усваиваются они хуже. Поэтому так важно каждый день есть пищу, богатую белком: сою, бобовые, тофу, зеленые листовые овощи. Но этого может не хватать, поэтому присмотритесь к растворимому протеину.

Правда, выбирать придется тот, что на основе растительных ингредиентов.

Следите за здоровьем

На время поста введите в привычку прием витаминов, Омега 3, кальция. БАДы помогут поддержать организм и остаться здоровым даже во время периода строгих запретов. Определите меру В канонах на время поста необходимо полностью отказаться от всей пищи животного происхождения, а в некоторые дни есть лишь сырые овощи или оставаться голодным. Такие строгие правила соблюдаются теперь далеко не везде. Поэтому уточните у священника, какие ограничения вы сможете выдержать.

Помните, что пост нельзя держать беременным женщинам, путешественникам, больным.