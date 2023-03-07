Сыр – полезный продукт, но можно его есть не всем. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, кому он противопоказан.

Эксперт объяснила, что отказаться от кисло-молочного продукта нужно людям с повышенным холестерином, гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ярко выраженным атеросклерозом. Это связано с тем, что в сыре высокое содержание насыщенных жиров и соли, добавила она.

По ее словам, исключить из рациона продукт нужно также и тем, у кого есть индивидуальная непереносимость белка казеина или тирамина. Людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, органами мочевыделительной системы и подагрой она тоже не рекомендует есть сыр.