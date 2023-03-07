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1 час назад

Названы продукты, которые способствуют избавлению от отеков

Газета.Ru

Нутрициолог Ольга Панова в беседе с Life перечислила продукты, которые помогут избавиться от отеков.

Названы продукты, которые способствуют избавлению от отеков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Одним из таких, по ее словам, является свекла, обладающая необходимым набором микроэлементов.

"Такой простой продукт, как свекла, не только поможет избавиться от токсинов за счет бетаина, но и выведет лишнюю жидкость из организма благодаря мочегонному действию. Таким образом, свекла поможет вам и вес снизить, и от отечности избавиться", — пояснила Панова.

Также в списке томаты, которые являются богатым источником калия, способны очищать кровь и избавлять ее от токсинов.

Кроме того, по словам Пановой, в борьбе с отеками поможет петрушка, при регулярном употреблении которой можно вывести из организма лишнюю жидкость и соль.

Замыкает перечень оливковое масло. Как отметила нутрициолог, оно стимулирует кровообращение и улучшает функции сердечно-сосудистой системы.

При этом она подчеркнула, что прежде чем избавляться от отеков, нужно понять причины их возникновения, обратившись к врачу.

Здоровье,Ольга Панова,
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