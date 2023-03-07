Почему экстремальные диеты не помогают снизить вес

Для хорошего самочувствия не стоит игнорировать законы физиологии, которые заложены в организме человека.
Экстремальные диеты их нарушают, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на врача-эндокринолога и кандидата медицинских наук Зухру Павлову.
По ее словам, утром необходимо завтракать, поскольку после сна у человека присутствует самый высокий уровень гормона кортизола, который может разрушать мышечную массу.
"Жизненно необходимо направить в организм белок из пищи, пока кортизол "не занялся" нашими мышцами", – подчеркнула специалист.
Эксперт также посоветовала питаться три раза в день. Это поможет обеспечить необходимый уровень белка в организме, сказала она.
"Причем, в каждый прием пищи важно есть белок, так как за раз может усвоиться не больше 30 грамм. А организму его надо намного больше – минимум 1 грамм на килограмм веса", – объяснила Павлова.
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дополнила, что сбросить лишний вес на интервальной диете можно, однако он быстро вернется.
"Мы весь день запасаемся энергией, поступающей с пищей. Если вернуться к ранее несбалансированному питанию, организм по привычке будет накапливать все калории", – заключила она.