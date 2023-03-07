Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Почему экстремальные диеты не помогают снизить вес

Москва24

Для хорошего самочувствия не стоит игнорировать законы физиологии, которые заложены в организме человека.

Почему экстремальные диеты не помогают снизить вес
Фото: m24.rum24.ru

Экстремальные диеты их нарушают, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на врача-эндокринолога и кандидата медицинских наук Зухру Павлову.

По ее словам, утром необходимо завтракать, поскольку после сна у человека присутствует самый высокий уровень гормона кортизола, который может разрушать мышечную массу.

"Жизненно необходимо направить в организм белок из пищи, пока кортизол "не занялся" нашими мышцами", – подчеркнула специалист.

Эксперт также посоветовала питаться три раза в день. Это поможет обеспечить необходимый уровень белка в организме, сказала она.

"Причем, в каждый прием пищи важно есть белок, так как за раз может усвоиться не больше 30 грамм. А организму его надо намного больше – минимум 1 грамм на килограмм веса", – объяснила Павлова.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дополнила, что сбросить лишний вес на интервальной диете можно, однако он быстро вернется.

"Мы весь день запасаемся энергией, поступающей с пищей. Если вернуться к ранее несбалансированному питанию, организм по привычке будет накапливать все калории", – заключила она.

Здоровье,Антонина Стародубова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий