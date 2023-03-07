Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
3 часа назад

Медики установили, что ощущение времени зависит от частоты сердцебиения

Газета.Ru

Восприятие времени может меняться с каждым ударом сердца, выяснили ученые из Корнельского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Psychophysiology.

Ощущение времени зависит от частоты сердцебиения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Наше исследование показывает, что восприятие времени от момента к моменту синхронизируется и изменяется с продолжительностью сердцебиения. Сердце является одним из важных «хронометристов» мозга и играет фундаментальную роль в нашем ощущении течения времени», – отметили ученые.

В работе приняли участие 45 здоровых участников. Все они прошли процедуру ЭКГ, которая фиксировала интервалы между ударами. Участники также следили за звуковым сигналом продолжительностью 80-180 миллисекунд, они должны были сообщить были ли звуки длиннее или короче по сравнению с другими.

Когда интервал сердцебиения, предшествующее звуку, был короче, звук воспринимался как более длинный. Когда предыдущее сердцебиение было длиннее, продолжительность звука казалась короче.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий