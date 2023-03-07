Названы четыре продукта, которые помогут избавиться от отеков

Все прекрасно знают, что любовь к некоторым неполезным вкусностям (в частности, солёным) заканчивается отёчностью на лице или конечностях. Однако мало кого это останавливает. Но мало кто задумывается, что есть как минимум четыре продукта, с помощью которых можно решить уже существующую проблему. К слову, они ещё и доступны каждому.

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала «Лайфу», что свёкла отлично помогает снять отёчность. Этот овощ выводит лишнюю жидкость из организма благодаря мочегонному эффекту. Также она поможет избавиться от токсинов.

Иногда причиной появления отёков может быть избыток натрия в организме. И тут снизить его уровень можно при помощи помидора. Этот плод считается богатым источником калия. Кроме того, он может очищать кровь и избавлять её от токсинов.

Обычная петрушка богата витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, да ещё и может вывести жидкость и соль из тканей и органов. Если добавлять её в своё меню, то это поможет избавиться от отёков.

Ну и последний полезный против отёчности продукт — оливковое масло. По словам эксперта, оно стимулирует кровообращение и улучшает функцию сердечно-сосудистой системы.

«Известно также, что оно уменьшает хронический отёк при регулярном использовании. Включение оливкового масла первого холодного отжима в свой ежедневный рацион может эффективно уменьшить отёчность», — заключила Панова.