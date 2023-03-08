Флеболог: отеки ног в конце дня указывают на болезни вен

Помимо этого, вены могут начать проступать под кожей и как бы выходить поближе к поверхности. И если отёки случаются и с лучшими из нас — просто требуется тяжёлый день, — то с последним симптомом лучше не шутить. Именно он намекает на то, что вскоре вены могут начать болеть по-серьёзному.
Как объяснил хирург-флеболог Армен Авакян, по факту кровь в венах идёт снизу вверх, преодолевая гравитацию, и этому помогают особые клапаны. Но со временем или из-за нездорового образа жизни они могут разбалтываться, поэтому и работать вены начинают абы как.
Этот момент многие ощущают сразу: ноги начинают болеть и тяжелеть, быстро устают, появляются отёки. В конце дня бывает сложно снять обувь, которая до этого прекрасно подходила. Если заметили у себя такое безобразие, то сразу стоит обратиться к флебологу и начать лечение. Если оставить всё как есть, то изменения пойдут дальше — вены начнут болеть и деформироваться, появится варикозная сетка и узлы. Их можно заметить без каких-либо специальных приспособлений и иногда даже прощупать.
С этим всем нужно обращаться к врачу, но как вообще заранее предотвратить болезнь вен? Есть вещи, на которые повлиять сложно, например, на беременность и изменения гормонального фона. А вот для других у врачей таких оправданий нет. Чаще всего, болеть вены начинают из-за лишнего веса, отсутствия физических нагрузок или слишком большого их количества.
Ещё сильно венам вредит сидячий или стоячий образ жизни. Таким людям врачи советуют почаще ходить пешком или носить компрессионное бельё, подобранное вместе с медиком. О других людях, попадающих в группу риска по варикозу, почитать можно здесь .