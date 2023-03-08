Флеболог: отеки ног в конце дня указывают на болезни вен

Помимо этого, вены могут начать проступать под кожей и как бы выходить поближе к поверхности. И если отёки случаются и с лучшими из нас — просто требуется тяжёлый день, — то с последним симптомом лучше не шутить. Именно он намекает на то, что вскоре вены могут начать болеть по-серьёзному.

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Как объяснил хирург-флеболог Армен Авакян, по факту кровь в венах идёт снизу вверх, преодолевая гравитацию, и этому помогают особые клапаны. Но со временем или из-за нездорового образа жизни они могут разбалтываться, поэтому и работать вены начинают абы как.

Этот момент многие ощущают сразу: ноги начинают болеть и тяжелеть, быстро устают, появляются отёки. В конце дня бывает сложно снять обувь, которая до этого прекрасно подходила. Если заметили у себя такое безобразие, то сразу стоит обратиться к флебологу и начать лечение. Если оставить всё как есть, то изменения пойдут дальше — вены начнут болеть и деформироваться, появится варикозная сетка и узлы. Их можно заметить без каких-либо специальных приспособлений и иногда даже прощупать.

С этим всем нужно обращаться к врачу, но как вообще заранее предотвратить болезнь вен? Есть вещи, на которые повлиять сложно, например, на беременность и изменения гормонального фона. А вот для других у врачей таких оправданий нет. Чаще всего, болеть вены начинают из-за лишнего веса, отсутствия физических нагрузок или слишком большого их количества.