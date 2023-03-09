Эти 7 овощей замедлят старение и уменьшат воспаление

Воспаление в организме со временем может стать хроническим. И в этом случае у вас могут развиться болезни сердца, артрит, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, некоторые разновидности рака. Кроме того, хроническое воспаление способно ускорить процесс старения. Помешать этому могут определённые продукты.

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Эксперты-диетологи перечислили овощи, которые лучше всего помогают справиться с воспалением и замедлить старение.

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Морковь. В ней в любом виде содержится много питательных веществ. Входит в состав моркови бета-каротин, который нужен для образования витамина А. При этом известно, что витамин А поддерживает состояние кожи и костей, особенно с возрастом, имеет противовоспалительный эффект.

Болгарский перец. Это универсальный овощ, который вы можете есть в свежем виде или добавить в какое-то блюдо. Богат такой перец витаминами А и С, которые считаются натуральными антиоксидантами. Благодаря высокому уровню антиоксидантов болгарский перец обладает противовоспалительными свойствами.

Брокколи. В исследовании, опубликованном в Clinical Nutrition, отмечается, что ростки брокколи могут снижать маркеры воспаления - С-реактивные белки. В этой капусте много естественных антиоксидантов сульфурофанов, а также кальция, клетчатки, воды.

Картофель. Известно, что белый картофель уменьшает воспаление, снижает кровяное давление и уровень холестерина. Исследования показывают, что снизить уровень воспаления и боль, в особенности у людей с ревматоидным артритом, может калий. Положительно влияет на воспаление также клетчатка.

Листовая зелень. Это шпинат, руккола, капуста, салат ромен и мангольд. Благодаря им ваш организм получит множество антиоксидантов и полифенолов.

Чеснок. В состав чеснока входят серосодержащие вещества, которые отличаются противовоспалительными свойствами. В отчёте, опубликованном в Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, говорится, что данные соединения могут укреплять иммунитет и препятствовать росту некоторых раковых опухолей.

Лук. Прежде всего, в нём содержится много калия, который уменьшает воспаление. Также в луке есть антиоксидант кверцетин, и он тоже снижает воспалительные маркеры, положительно влияет на иммунитет.