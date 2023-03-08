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7 минут назад

Россиянам назвали пользу и вред яблочного уксуса

Primpress

О том, что пить воду с яблочным уксусом по утрам можно лишь тем, у кого нет повышенной кислотности желудка, рассказал врач диетолог-гастроэнтеролог Рустем Садыков, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам назвали пользу и вред яблочного уксуса
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Дело в том, что яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает повысить уровень энергии, а также улучшает пищеварение. Также кислота снижает уровень сахара в крови.

Эксперт рассказал, что вода с яблочным уксусом уменьшает чувство голода. А для тех, кто придерживается диеты, этот фактор очень важен, отметил Рустем Садыков.

Здоровье,
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