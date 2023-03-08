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1 час назад

Тренер назвал лучшие упражнения для пробуждения организма

Lenta.ru

Фитнес-тренер Екатерина Виноградова назвала лучшие упражнения для пробуждения организма. Об этом сообщает «Правда».

Тренер назвал лучшие упражнения для пробуждения организма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Виноградова заявила, что зарядку, состоящую из 5-10 упражнений, нужно делать через 15 минут после пробуждения. Она выполняется в спокойном темпе и в комфортной обстановке. Для начала нужно пройтись по квартире, сделать наклоны и повороты головы, круговые движения плечами и наклоны корпуса вперед.

Затем следует выполнить комплекс упражнений на мышцы рук и плеч. За ним идет комплекс упражнений на мышцы ног: приседания и отведения бедра в сторону. Далее необходимо сделать комплекс упражнений на мышцы спины, среди которых упражнение «кошка». Последним станет упражнение на пресс.

Ранее фитнес-тренер Антон Комаревцев назвал лучшее упражнение от боли в спине. Он посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове в три подхода по одной-три минуты каждый день.

Здоровье,Екатерина Виноградова,
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