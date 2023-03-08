Эндокринолог Магеря: цветной налет на языке всегда означает патологию

У человека без проблем со здоровьем язык всегда будет хорошего розового цвета, и меняться он будет только из-за еды с красителями. А вот если налёт начинает проявляться явно и меняться во все цвета радуги, то здесь стоит обратиться к специалисту, потому что некоторые диагнозы — не шутки.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Самые частые виды налёта — белый и серый. Первый указывает на нарушение микрофлоры во рту или кишечнике, на высокий сахар, инсулинорезистентность и другие признаки диабета. Серый налёт образуется у людей с проблемным ЖКТ. На воспаление желудка и тонкой кишки указывает и налёт в средней части языка.

По словам эндокринолога Игоря Магеря, нередко встречается и жёлтый налёт — с ним плотно знакомы все курильщики и россияне, у кого есть проблемы с желчеоттоком. Коричневый язык говорит о том, кто есть долгие хронические болезни ЖКТ, которые при этом ещё и комплексные, например, поражены желудок и жёлчный вместе.

Шоколадный язык указывает на дефицит железа и работу лёгких с перебоями. Если заметили черноту на языке, то лучше оперативно посоветоваться с врачом — это может быть онкология ЖКТ. На анемию указывает белый или «географический» язык (будто на нём карту нарисовали), и трещины. Они же часто становятся симптомами дефицита микроэлементов вроде цинка и меди. Но это не значит , что нужно срочно бежать за БАДами — сперва к врачу на консультацию.