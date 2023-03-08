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58 минут назад

Психолог Ширикинова объяснила, почему женщинам сон и полезная пища нужнее, чем мужчинам

Мира Маркина

Чтобы полноценно жить и быть эмоционально стабильными, женщинам больше, чем мужчинам, необходимы качественный сон и разнообразная пища. Об этом медицинский психолог Геляна Ширикинова рассказала агентству "Москва".

Психолог объяснила, почему женщинам сон и полезная пища нужнее
Фото: PxherePxhere

У женщин, по словам специалиста, есть природная склонность накапливать питательные элементы, чтобы продолжать жить. Мужчины при этом могут в течение длительных периодов питаться неразнообразно и не вредить серьезно здоровью.

Женщинам, чтобы стабилизировать состояние, необходимо научиться снижать темп жизни, подчеркнула Ширикинова. Прежде всего, пояснила она, важно уменьшить уровень тревоги. Сделать это поможет как раз замедление: спокойные медитативные мелодии, массаж, расслабляющий мышцы и улучшающий кровообращение; техники глубокого дыхания диафрагмой.

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