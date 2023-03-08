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1 час назад

В сети назвали 5 дорогих и бесполезных продуктов, которые чаще всего покупают россияне

runews24.ru

Издание womanhit.ru составило список из пяти продуктов, которые являются таковыми.

В сети назвали 5 дорогих и бесполезных продуктов, которые чаще всего покупают россияне
Фото: runews24.rurunews24.ru

Речь идёт о мультивитаминах, которые люди чаще всего употребляют бесконтрольно. Человек получает все необходимые витамины с пищей, а если в организме будет их избыток от приёма БАДов, то это приведёт к проблемам со здоровьем.

Биодобавки и витамины нужно принимать только после консультации с врачом и сдачи анализов.

Также бесполезны продукты для очищения и детокса. С этим в организме хорошо справляются печень и почки. Эти органы фильтруют и выбрасывают вредные соединения.

Если же они не справляются с задачей, то никакие йогурты и соки для очищения не помогут.

Бесполезны и какао-напитки, порошок, который даже в холодном молоке хорошо растворяется. Коктейль вкусный, но пользы от него нет. Лучше покупать натуральный какао-порошок без добавления сахара и сухого молока.

Жевательная резинка при ежедневном использовании забирает много денег. В пересчёте на килограмм она стоит около 2500 рублей. Зубы жвачка не очищает, а дыхание освежают лучше всего специальные спреи.

Каша в пакетиках тоже бесполезна. В смеси помимо злаков есть большое количество сахара, сухого молока и искусственных добавок.

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