Врачи рассказали, как сохранить репродуктивное здоровье

Главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева напомнила: очень важно планировать беременность и трепетно относиться к репродуктивному здоровью.
Для этого важно помнить о здоровом питании, физической активности, необходимо отказаться от курения и алкоголя. На сегодняшний день в Самарской области созданы все условия качественного наблюдения за беременностью.
Работают 19 родильных отделений, которые являются подразделениями многопрофильных больниц государственных бюджетных учреждений здравоохранения. Кроме того, действует трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным. Ранее самарские медики назвали 9 важных правил здоровой беременности.