Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Врачи рассказали, как сохранить репродуктивное здоровье

СОВА

Главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева напомнила: очень важно планировать беременность и трепетно относиться к репродуктивному здоровью.

Врачи рассказали, как сохранить репродуктивное здоровье
Фото: СОВАСОВА

Для этого важно помнить о здоровом питании, физической активности, необходимо отказаться от курения и алкоголя. На сегодняшний день в Самарской области созданы все условия качественного наблюдения за беременностью.

Работают 19 родильных отделений, которые являются подразделениями многопрофильных больниц государственных бюджетных учреждений здравоохранения. Кроме того, действует трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным. Ранее самарские медики назвали 9 важных правил здоровой беременности.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий