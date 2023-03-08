Врачи рассказали, как сохранить репродуктивное здоровье

Главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева напомнила: очень важно планировать беременность и трепетно относиться к репродуктивному здоровью.

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Для этого важно помнить о здоровом питании, физической активности, необходимо отказаться от курения и алкоголя. На сегодняшний день в Самарской области созданы все условия качественного наблюдения за беременностью.