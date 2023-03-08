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2 часа назад

Можно ли принимать ванну при месячных

Клео.Ру

Многих женщин интересует такой вопрос, а можно ли принимать ванну во время менструации. Все зависит от личных предпочтений и удобств. Но есть определенные рекомендации и ограничения. Об этом и расскажем далее в статье.

Можно ли принимать ванну при месячных
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Можно ли принимать ванну во время менструации

Проводить водные процедуры не запрещено, но следует помнить, что сильно горячая вода может усилить кровоток, тем самым вызвав более обильные выделения. Если имеется инфекция или воспаление, то вода лишь усугубит симптомы. Поэтому, если у вас есть какие-либо заболевания, то перед принятием ванны лучше проконсультироваться с врачом.

Можно ли принимать ванну с тампоном

Да, это можно делать. Тампон хорошо впитывает кровь и не позволяет ей вытекать в воду. Перед принятием ванны стоит удостовериться, что тампон сидит удобно и не вызывает дискомфорта.

Два совета, как делать водные процедуры в “эти дни” Чтобы избежать инфекции, перед принятием ванны убедитесь, что вода чистая. Избегайте использования ароматических средств для ванны и слишком грубых скрабов. Вода в ванной должна быть теплой, но не горячей, так как горячая вода усиливает кровоток, как и было сказано ранее. Если вы чувствуете сильные боли, то принимайте ванну с водой комнатной температуры.

Итог

Как видите, купаться в ванне в критические дни можно, если нет медицинских противопоказаний. Следует учитывать свои личные предпочтения и особенности организма. Если есть сомнения, то стоит проконсультироваться с врачом.

Здоровье,
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