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1 час назад

JAMA Network Open: сколько чашек кофе навредят почкам

Катя Кобышева

Исследователи провели эксперимент и поделились результатом в статье, опубликованной в издании JAMA Network Open.

В исследовании участвовали 1180 взрослых людей в возрасте от 18 до 45 лет, у всех из них была диагностирована гипертония первой степени. Эксперимент проводился в течение 16 лет.

Каждый из участников регулярно проходил обследование, врачи проверяли состояние почек по следующим критериям: гиперфильтрации, альбуминурии и гипертонии.

Оказалось, что почти у половины участников есть вариант гена CYP1A2 - rs762551. Обладатели такого гена усваивают и перерабатывают кофеин медленнее других. Если люди с этим вариантом гена будут употреблять от трех чашек кофе ежедневно, то они рискуют получить дисфункцию почек в три раза чаще, чем остальные.

Автор исследования - доктор Сара Махдави - предупреждает, что кофеин действительно может повредить почки.

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