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3 часа назад

Фитнес-эксперты рассказали о правильном восстановлении между тренировками

Lenta.ru

Фитнес-эксперты Джессика Мэтьюс, Марни Сумбаль и Тиффани Гримм рассказали о правильном восстановлении между тренировками. Их слова приводит Shape.

Эксперты рассказали о правильном восстановлении между тренировками
Фото: Лента.руЛента.ру

Специалисты порекомендовали не пренебрегать сном и не уменьшать количество потребляемых калорий в дни, когда вы не занимаетесь спортом.

«Запасы энергии будут истощены, поэтому на следующий день вы можете почувствовать себя безумно уставшим», — пояснила Сумбаль, отметив, что в течение всей недели нужно придерживаться единой схемы питания.

Кроме того, по словам экспертов, необходимо выделить в своем стандартном графике время для активного отдыха, например, для велопрогулок — они помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Также важно выполнять упражнения на проработку мышц пенным роллером, гибкость и растяжку, чтобы ускорить процесс восстановления и снять напряжение.

Для снятия стресса после тренировок специалисты посоветовали больше общаться с друзьями и семьей, а также делать дыхательную гимнастику.

«Выполните вдох на четыре счета, задержите дыхание на два и выдохните на счет шесть. Это снижает частоту сердцебиения, давление и восстанавливает гликоген, который является топливом для ваших мышц», — рассказала Гримм.

Здоровье,
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