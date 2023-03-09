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1 час назад

Диетолог Разаренова напомнила о жиросжигающем эффекте зелёного чая

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Врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова перечислила продукты, помогающие сжигать жир.

Диетолог напомнила о жиросжигающем эффекте зелёного чая
Фото: RT на русскомRT на русском

В интервью Радио Sputnik она сказала, что жиросжигающие компоненты есть в жгучем и чёрном перце, в цедре цитрусовых, зелёном чае, имбире, корице, петрушке, базилике, розмарине, мёде и прочих продуктах.

Также к жиросжигающим можно отнести рыбу, птицу, мясо, яйца, а также цельные крупы, орехи, ряд овощей и фруктов.

При этом диетолог отметила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует относиться к жиросжигающим продуктам с осторожностью.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Здоровье,Александра Разаренова,
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