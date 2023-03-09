Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт по питанию поделилась результатами 30-дневного употребления воды с лимоном

Мария Иглина

Специалист по питанию Джордан Пауэрс Уиллард заявила, что вода с лимоном может сделать человека более красивым и здоровым. Неожиданными результатами 30-дневного употребления этого напитка эксперт поделилась в авторской колонке для издания Eat This Not That!

Раскрыты результаты 30-дневного употребления воды с лимоном
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам Уиллард, она ежедневно выпивала по 8-12 чашек лимонной воды в день, в каждую из которых добавляла 30 миллилитров лимонного сока, а также мякоть и цедру.

Гастроэнтеролог рассказала, почему кефир не поможет похудеть

Спустя месяц эксперимента, специалист по питанию заметила, что ее волосы, ногти и кожа стали более крепкими и здоровыми. Кроме этого, ежедневное употребление напитка повлияло на состояние кожи Уиллард. Тон стал заметно ровнее, высыпания на лице исчезли даже в период ежемесячных гормональных скачков.

Также весь месяц ее кровяное давление находилось в пределах нормы и исчезли ночные судороги в мышцах ног. Помимо этого, специалист научилась контролировать аппетит и избежала признаков предменструального синдрома.

Ранее кондитер развенчал миф о диетических десертах.

Здоровье,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий