Раскрыты результаты 30-дневного употребления воды с лимоном

Специалист по питанию Джордан Пауэрс Уиллард заявила, что вода с лимоном может сделать человека более красивым и здоровым. Неожиданными результатами 30-дневного употребления этого напитка эксперт поделилась в авторской колонке для издания Eat This Not That!

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По словам Уиллард, она ежедневно выпивала по 8-12 чашек лимонной воды в день, в каждую из которых добавляла 30 миллилитров лимонного сока, а также мякоть и цедру.

Спустя месяц эксперимента, специалист по питанию заметила, что ее волосы, ногти и кожа стали более крепкими и здоровыми. Кроме этого, ежедневное употребление напитка повлияло на состояние кожи Уиллард. Тон стал заметно ровнее, высыпания на лице исчезли даже в период ежемесячных гормональных скачков.

Также весь месяц ее кровяное давление находилось в пределах нормы и исчезли ночные судороги в мышцах ног. Помимо этого, специалист научилась контролировать аппетит и избежала признаков предменструального синдрома.