Врач предупредила об опасности овсянки для пожилых людей

"От овсянки, которая варится долго, вреда значительно меньше. Но если мы говорим про кашу быстрого приготовления, то она, как правило, измельченная и уже подготовлена для быстрого усвоения организмом", – уточнила эндокринолог. "В организм поступает сразу много энергии, и фактически не тратится при этом его собственная. И тот источник, который он получает, с удовольствием отправляет про запас в жировую ткань, потому что этого энергетического материала ему слишком много".