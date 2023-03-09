Врач назвал психологические причины резкого набора веса

«Кортизол и норадреналин запускают подъём глюкозы в крови. Она хранится в виде гликогенов в печени «на случай войны» и поднимается на бой. Поджелудочная бросает инсулин, чтобы глюкозу затолкать в клетки, как будто перед человеком волк или фашист. Подключается холестерин с триглицеридами высокой плотности, потому что как только закончится глюкоза, они вторым эшелоном могут распасться на энергию, правда, отравив кровь продуктами распада. Всё это циркулирует в теле 24 часа в сутки», — объяснил Игорь Реверчук.