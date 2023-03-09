Врач назвал психологические причины резкого набора веса

Стресс и тревожные мысли — одна из причин резкого набора веса. Об этом в своём блоге на YouTube рассказал врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Игорь Реверчук.
«Почему человек набирает массу, иными словами — жиреет? Пищевое и сексуальное поведение взламывается стрессом, обычно оно защищено, как игла Кощея Бессмертного. Как только появляются тревожные ожидания от будущего, выбрасывается кортизол и норадреналин. Здесь задача организма — готовность к бегству. Человек запускает войну внутри себя, всё в голове», — рассказал врач.
Уныние и тревожные мысли заставляют организм бороться с угрозой, которой на самом деле может и не существовать. На это тратится такое количество энергии, что увеличивается индекс массы тела.
«Кортизол и норадреналин запускают подъём глюкозы в крови. Она хранится в виде гликогенов в печени «на случай войны» и поднимается на бой. Поджелудочная бросает инсулин, чтобы глюкозу затолкать в клетки, как будто перед человеком волк или фашист. Подключается холестерин с триглицеридами высокой плотности, потому что как только закончится глюкоза, они вторым эшелоном могут распасться на энергию, правда, отравив кровь продуктами распада. Всё это циркулирует в теле 24 часа в сутки», — объяснил Игорь Реверчук.
В такой ситуации есть риск набрать вес, даже полностью отказавшись от еды. От стресса, напротив, можно и резко похудеть, но это встречается гораздо реже.
Врач-диетолог рассказал, как похудеть без вреда для здоровья. Причины резкого набора веса поможет выявить анализ крови.