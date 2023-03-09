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12 минут назад

После каких продуктов нельзя сразу же чистить зубы

Ferra.ru

Чистка зубов - одна из вещей, которые обеспечивают здоровье полости рта. Но важно помнить при этом о некоторых правилах.

После каких продуктов нельзя сразу же чистить зубы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Из-за кислых продуктов у вас со временем может измениться структура зубов и нарушиться гигиена полости рта. В 2022 году стало известно благодаря исследованию Колумбийского университета, что если чистить зубы сразу после употребления кислых продуктов или напитков, то это может повредить эмаль.

Чтобы избежать этого, нужно после кислой пищи или напитка подождать 30 минут. За это время зубная эмаль восстановится.

Среди кислых продуктов или напитков эксперты перечисляют фрукты, кислые конфеты, сок, газированные напитки. Все они, когда находится во рту, ослабляют зубную эмаль, то есть верхний слой зуба.

Также после употребления чего-нибудь кислого нужно прополоскать рот питьевой водой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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