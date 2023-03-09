Практика пропаривания половых органов отварами целебных трав (или йонистим) может нанести вред здоровью, предупредила в беседе с «Лентой.ру» акушер-гинеколог Екатерина Абрамова.

По словам эксперта, процедура не может никоим образом повлиять на гормональный фон женщины или оказать какой-либо другой лечебный эффект.

«Пэлтроу — актриса, а не врач, и говорит про энергетические практики, что с медициной не имеет ничего общего», – подчеркнула гинеколог.

Врач объяснила, что нагревание половых органов может стать причиной воспаления и усугубить имеющиеся патологии – например, эндометриоз, поликистоз. При подозрении на онкологию такие процедуры под строгим запретом. Наличие воспалений во влагалище или в области малого таза – также будет противопоказанием.

Еще один вероятный негативный эффект йонистима – высушивание слизистой влагалища, микрофлора которого очень чувствительна. Также во время процедуры легко получить ожог или столкнуться с аллергической реакцией, например, на травы, из которых готовится отвар.

«Категорически нельзя экспериментировать с такими процедурами беременным, женщинам после недавних родов, выкидыша или аборта, во время менструации, при наличии любых воспалительных процессов в области малого таза и во влагалище», – подчеркнула медик.

При наличии проблем со здоровьем собеседница издания рекомендовала обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

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