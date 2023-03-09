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29 минут назад

Британка столкнулась с сепсисом после бариатрической операции в Турции

Мира Маркина

Пинки Джолли страдала от лишнего веса. 45-летняя британка решила прибегнуть к хирургическому лечению ожирения. Желание сэкономить на операции привело ее в клинику в Турции. Однако резекция желудка едва не обернулась трагедией, пишет The Sun.

Британка едва не умерла после бариатрической операции в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Британка на платформе для краудфандинга собрала деньги на операцию по уменьшению желудка – более двух тысяч фунтов стерлингов (около 180 тысяч рублей). Турецкие хирурги удалили женщине 85% желудка. Операцию провели в ноябре 2022 года.

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В период реабилитации Пинки Джолли столкнулась с сильными болями в животе и тошнотой. При этом обезболивающие препараты не помогали женщине. Она обратилась за медицинской помощью.

В ходе обследования выяснилось, что хирурги оставили отверстие в желудке пациентки. Из-за него у нее развился сепсис. Британку вновь госпитализировали и прооперировали. Опасное состояние сильно отразилось на здоровье Пинки. Из больницы она смогла выписаться только в минувшем феврале.

«Я вспоминаю, как дешево обошлась процедура, и вижу, что мне нужно было дважды подумать. Я едва не умерла», — с сожалением отмечает женщина.

Пока ей приходится питаться через зонд.

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