Названы неочевидные симптомы беременности

Тяга к вредной пище является одним из неочевидных признаков беременности, рассказала известная британская акушерка и автор книг по женской физиологии Мария Луиз. Этот и другие симптомы она назвала изданию Huffpost.

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Мария Луиз отметила, что вопреки расхожему мнению тяга беременных к углеводам — например, чипсам и прочей вредной еде — проявляется не только в конце срока, но и в начале беременности. В это время женщина может даже не знать, что ждет ребенка.

Другие женщины, по словам специалистки, после начала беременности, наоборот, отказываются от блюд и напитков, без которых раньше не представляли своей жизни.

Мария Луиз объяснила, что иногда задержку менструации после начала беременности можно не заметить. Это связано с тем, что у некоторых женщин в начале срока развивается имплантационное кровотечение. «Не во всех случаях кровотечение во время беременности является признаком патологии, но при каждом из них необходимо обращаться к врачу», — добавила она.

у 20 процентов беременных женщин в начале срока наблюдается кровотечение, похожее на менструацию

По словам Марии Луиз, в начале беременности можно чувствовать себя истощенной. «Гормональные изменения в это время могут заставить вас чувствовать себя усталыми, больными, эмоциональными и расстроенными», — пояснила она.

Некоторые неочевидные симптомы особенно заметны по ночам, утверждает Мария Луиз. Это, в частности, потливость и частое мочеиспускание. «Ночная потливость — еще одно из изменений, вызванных гормонами. Обязательно пейте много воды», — рекомендовала акушерка.