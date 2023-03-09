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1 час назад

Правила здорового питания во время беременности - мнение врача-диетолога

СОВА

За рекомендациями по питанию лучше обратиться к своему врачу, потому что у каждой будущей мамы все индивидуально. Однако существуют и общие правила, о которых рассказала главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

Правила здорового питания во время беременности дал диетолог
Фото: СОВАСОВА

По мнению врача, ребенку нужна здоровая, качественная еда, а организму будущей матери - кратность приемов пищи, стабильный уровень сахара и инсулина.

Во время беременности в рационе женщины обязательно должны присутствовать все необходимые продукты: мясо, рыба, молоко, хлеб, крупы и макароны, сливочное и растительное масло, овощи и фрукты.

Будущим мамам также стоит обратить внимание на методы приготовления: лучше употреблять тушеную, запечённую или вареную пищу. Сазонова считает, что сахаром, сладким, солью злоупотреблять не стоит.

- В последнее время растет количество детей-аллергиков. Пищевые аллергии могут возникать в том числе и по причине излишеств в отношении фруктов и ягод во время беременности мамы, - заверила врач-диетолог.

Медик также советует исключить из рациона колбасы, копченую и соленую рыбу, суши, молочные продукты с ароматизаторами и наполнителями, промышленный майонез, соки и нектары из цитрусовых, клубнику и, конечно, алкоголь.

Ольга Сазонова добавила:

- Как недостаток, так и избыток питательных веществ и витаминов могут негативно сказаться на здоровье и развитии будущего ребенка. Правильное питание беременной женщины - залог здоровья её ребёнка.

Здоровье,Ольга Сазонова,
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